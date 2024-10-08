以色列境内希伯来语天主教徒举行聚会，为战争受害者献弥撒

负责以色列境内天主教希伯来语教友团体的热拉兹科神父向本新闻网讲述哈玛斯袭击以色列一周年纪念，以及教宗钦定的祈祷和守斋日：我们为这恐怖战争的所有无辜受害者祈祷。

（梵蒂冈新闻网）在冲突正在进行的时刻，以色列境内的天主教希伯来语团体10月5日聚集在基亚特耶阿里姆的“结约之柜”隐修院举行他们的年度聚会，为世界和平祈祷，与教宗共融，并为教宗钦定的7日为祈祷和忏悔日做准备。

负责以色列境内希伯来语天主教徒的热拉兹科（Piotr Żelazko）神父向本新闻网说，“在以色列这里，局势非常困难。我们为这暴力的受害者祈祷，去年的10月7日我们目睹了这场史无前例的暴力，我们记得我们经历了多少暴力”。

尽管正在进行的战争带来了极大痛苦，这个希伯来语教友团体仍保持活泼的望德。热拉兹科神父表示，“在这破裂中，希伯来语天主教徒坚守和平与治愈的愿景，这根植于他们的深厚信仰和天主的许诺”。

在为和平祈祷和守斋的一天结束之际，希伯来语天主教徒举行了一台为所有战争受害者奉献的弥撒圣祭。

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