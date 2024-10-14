10月14日 常年期第二十八周星期一

迦拉达书 4:22-24,26-27,31 ‒ 5:1 圣咏 113[112]:1-2,3-4,5-7 路加福音 11:29-32

在一次慕道聚会中，有非教友问：「圣经记载耶稣行过不少奇迹，很多人因此而信从祂。在现代的社会，为何天主不行些奇迹使更多人相信祂？」

昔日，很多人的确因为看见耶稣所行的神迹而相信祂，但并非全部人都相信。正如今天福音记载，耶稣拒绝行征兆，因为要求神迹的人，只是好奇，却不认为是天国的征兆。耶稣斥责那些看了神迹仍不悔改的人，责备他们心硬和骄傲。祂引用约纳（纳3:1-10）和舍巴女王（列上10:1-13）的比喻，指出他们的邪恶：尼尼微人和舍巴女王尚且知道把握时机，悔改追随真理，但他们面对比约纳和撒罗满更伟大的耶稣，反而不信。

世界瞬息万变，现代人敏于观察科技、资讯、潮流等的变化，紧贴时代脉搏；但心灵的触觉却迟钝昏愚。如果我们愿意用心去观察，愿意从万事万物中寻找天主，就会发现天主在我们周围、在我们自己身上所显行的，那数之不尽的神迹。

主，求祢开启我们的心目，使我们能敏于察觉祢的临在，把握时机，悔改皈依。

内容来源取自《和平月刊》

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