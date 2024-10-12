10月12日 常年期第二十七周星期六

迦拉达书 3:22-29 圣咏 105[104]:2-3,4-5,6-7 路加福音 11:27-28

耶稣说：「那听天主的话而遵行的人，更是有福的！」血缘关系自然地连接著我们彼此，但也需要藉行为来表达与加深。灵性生命的成长，更是如此。圣依纳爵告诉我们，人对天主的爱，行为更胜言语。当我们亲身经验到天主的爱时，内心自然愿意在行为上回应这份大爱，而非只是用言语；因为言语未能充分表达我们对天主的爱。天主的爱教我们学习聆听祂，并在爱中行动。这样的人是有福的，因为是活在爱中，而非恐惧中。

让我们乞求天主激发我们对祂的爱，并经验祂的大爱。让我们在爱中学习聆听，并以行动表达我们的谢恩，俾成为更有福的。

主，耶稣，祢是爱的根源，祢的话就是真理，恳求祢使我们在日常的生活中，经验到祢对我们的爱，在爱中聆听到祢的声音，在行动中感谢祢对我们的厚爱。

内容来源取自《和平月刊》

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