10月11日 常年期第二十七周星期五

迦拉达书 3:7-14 圣咏 111[110]:1-2,3-4,5-6 路加福音 11:15-26

耶稣说：「如果我是仗赖天主的手指驱魔，那么，天主的国已来到你们中间了。」天主大能的手指，的确时常藉著耶稣基督，在我们中间指引我们，保护我们，只是我们的眼睛有时被蒙蔽了，看不到祂的手指在我们中间的临在和指引。但天主确实在人生命的深处，世界的底层，辛苦地工作。祂的爱从未离开过我们左右。当我们亲身经历到天主的爱时，我们的眼睛便会打开，会亲眼看见天主的手指在我们生命中的临在和指引。我们的主耶稣基督，是成就这一切的那一位。祂给我们显示了天父的大爱，并为我们带来了天国。

让我们怀著信赖的心，祈求天主使我们经验到祂的爱，并看到祂的手指在我们中间的临在，时常活在祂的国里。

主，耶稣，祢是治愈之神，祈求祢以爱治愈我们的眼睛，让我们看到天主的手指在我们中间的临在，并让天主的国在我们中间存留。

内容来源取自《和平月刊》

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