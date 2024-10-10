10月10日 常年期第二十七周星期四

迦拉达书 3:1-5 （咏）路加福音 1:69-70,71-72,73-75 路加福音 11:5-13

耶稣用一个比喻，来教导我们有关祈祷的事。在比喻中，那个需要饼的朋友不断地恳求，于是耶稣说：「他纵然不为了他是朋友的原故，而起来给他，也要因他恬不知耻地切求而起来，给他所需要的一切。」很多时候，我们误以为，耶稣教导我们：如果没有得到在祈祷中所求的，就要像比喻中的那个人一样，恬不知耻地继续向天主恳求。殊不知，这样的祈祷，就成了我们对天主的绑架，以及满足私欲的工具。这绝非今天耶稣教导的真意。祂要我们去做的，是培养对天主的信赖，以及走向天主的渴望。如此，我们才能藉著祈祷而走向天主，藉祈祷与天主结合。耶稣教导我们祈祷要学会坚持，并不是让我们得不到绝不罢休，而是要怀著信赖之心，对天主开放，完全交托。因为天主是爱我们的天主，祂一定会把一切好的给予我们。

主，很多时候我们由于贪婪，想藉祈祷而获得，而非信赖祢的爱，请纠正我们的认知吧！

内容来源取自《和平月刊》

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