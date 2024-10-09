10月9日 常年期第二十七周星期三

迦拉达书 2:1-2,7-14 圣咏 117[116]:1,2 路加福音 11:1-4

「应当怎样祈祷？」都是我们曾经问过的问题吧！可是，我们学的大多是祈祷的方法或类型，而非祈祷的本质内容。这些方法很有用，可以帮助我们用一些外在的形式或仪式，来进行和天主的沟通，并加深和祂的关系。然而，在这一切之前，我们或许应该先向耶稣学习祈祷 — 不单是方法，更是本质内容。耶稣所教导的祈祷，很明显跟其他经师不同，甚至跟若翰也不相同。祂给我们指出了，我们祈祷的对象，超越我们，但和我们有著密切的关系。我们祈祷所面对的天主，是我们的「天父」。

耶稣把我们带入了我们信仰的核心：关系。我们和天主的沟通及交流，不是有口无心的唠叨，更不是讨价还价的交易，而是亲密关系的表达。有了开头亲密且大胆的称呼，后面的赞美与求恩，都成了顺理成章的自然流露。愿我们继续体会耶稣的心意，在自己的祈祷中，更加留心自己与天主的关系。

我们唯一的导师，请教我们祈祷吧！

内容来源取自《和平月刊》

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