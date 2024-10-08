10月8日 常年期第二十七周星期二

迦拉达书 1:13-24 圣咏 139[138]:1-3,13-14,14-15 路加福音 10:38-42

圣经屡次记载耶稣完成日间在耶路撒冷的活动后，晚上会到伯达尼这个村庄休息。也许，玛尔大、玛利亚和拉匝禄的家，是耶稣最喜欢，也是最常到的一家了。不难想像，热情好客的玛尔大，常为到访的耶稣提供美食。今天，耶稣对忙碌准备食物的玛尔大说：「玛尔大，玛尔大！你为了许多事操心忙碌，其实需要的惟有一件。」耶稣的语气明显地是对她的关心，对她所面对的压力的担忧。接著，耶稣指出「玛利亚选择了更好的一分，是不能从她夺去的。」

当我们专心聆听天主的时候，也是在感受祂深切的爱、接纳、陪伴与治愈的时候。这样，我们内心的怀疑、忧虑、恐惧，才会转化为平安与释放。纵使再忙，我们每天都要学习放下，暂停忙碌的脚步，哪怕只是几分钟的时间，收敛心神，让主耶稣在我们心内驻足，让祂的声音成为我们忙碌生活的指引。

主耶稣，请赐予我们玛尔大的殷勤服侍、玛利亚的静心聆听；让我们藉著服侍与聆听祢，做个平安与喜乐的见证人。

内容来源取自《和平月刊》

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