10月7日 玫瑰圣母纪念（星期一）

宗徒大事录 1:12-14 （咏）路加福音 1:46-47,48-49, 50-51,52-53,54-55 路加福音 1:26-38

有位男生默观圣母领报的福音时，突然感觉到天使在向他报喜。男生感到不可思议，很多思想从头脑里面跳蹦出来，怎么都不符合科学和常识：「男人能生孩子吗？」但天使回应：「不要害怕，在人看来不可能的事，在天主前是没有不能的。」此时，也许只有信德才能解释一切，那位男生就回应到：「上主的仆人在此，请照祢的话成就于我吧！」慢慢地，男生感觉到天主是在邀请他，让天主的圣言居住在他心中，让圣言成为血肉，将圣言生活出来，让他身边的人体验到天主爱的临在和同在。

圣言藉著圣母，或者更好说，圣言藉著我们每位基督徒，成了血肉，居住在不同种族，不同肤色，不同文化，不同语言的人们中间。人们能体认出实实在在的爱 — 天主是爱，居于人心中的爱。

圣母玛利亚，天上的母亲，藉著您的代祷，愿圣宠倾注在我们心中，好让圣言成为血肉，居住在我们中间，并让我们活出圣言。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html