10月31日 常年期第三十周星期四

厄弗所书 6:10-20 圣咏 144[143]:1,2,9-10 路加福音 13:31-35

路加让我们看到法利塞人不是邪恶的，至少有些是同情耶稣的。且看，「这时刻，就有几个法利塞人前来」，劝耶稣离开，因为黑落德要杀祂。

法利塞人是非常虔诚的信徒，毛病出于拘泥。然而，这非构成耶稣责斥他们的原因。他们最大的毛病，是要求别人像他们一样，严守法律，一丝不苟。他们的热诚令他们钻了牛角尖，以至无法容忍别人不能履行最细微的要求。他们忽略了天主是慈悲的，而一般人很难时刻都在每个细节上，毫无瑕疵地达到成圣的要求。

厄弗所书劝勉我们要以真理、正义和热诚，来传扬和平的福音。我们可能会像法利塞人般热诚，但这份热诚散发的火花，必须要是真理和正义，因为我们宣扬的是和平的福音。

天父，我们得救全凭祢的包容和忍耐，求祢赐给我们多少祢的包容和忍耐，并帮助我们能够以真理与正义，调适我们的热忱。

内容来源取自《和平月刊》

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