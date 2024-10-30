10月30日 常年期第三十周星期三

厄弗所书 6:1-9 圣咏 145[144]:10-11,12-13,13-14 路加福音 13:22-30

近年热门的「身分认知」议题，竟成了今天选经的主题，也与俗语的名副其实或名实相符，和近年美国大选政党中的流行用词「RINO」（仅名义上党员）不谋而合。

保禄在训诫所涵盖的几个身分，包括了当代或现代整个社会制度中，最基本的成员组合关系：家庭内的父母子女，职场中的主仆，各有所在角色位置应有的责任与态度，共同点在于彼此都是在身处所拥的身分，侍奉天上的同一个主。

「窄门」每每予人必须硬著头皮去克己选择，以得救恩的感觉；可是，换个角度来看，这可是相对性的。「门」仍是主耶稣所指的同一天国之门，所有愿意进入的，都得到同一的邀请。门的宽与窄，只在乎进入者（灵性上）的体型，是否已被俗世的安逸享乐，变得臃肿痴肥，碍于进入；虽有基督徒之名，而丝毫没有基督徒之实，甚至曾在主前吃过喝过，到底仍仅是名义上的基督信徒。

主，我们每人都有特定的角色，请帮助我们成为名副其实的信徒。

内容来源取自《和平月刊》

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