10月29日 常年期第三十周星期二

厄弗所书 5:21-33 圣咏 128[127]:1-2,3,4-5 路加福音 13:18-21

夫妇是所有伦理关系中最根本的一环，因为只有当一男一女结合，才能生养下一代，产生父母子女、兄弟姐妹的亲属关系，进而发展出朋友、邻里、师生、君民等整个人伦系统。由此看来，夫妇关系的好与坏，对人类社会有重大影响。相信保禄宗徒也深明夫妇相处之道的重要，他把丈夫和妻子比作基督和教会，就让人对夫妇关系中的彼此相爱、服从、牺牲有更深切的领会。

人有时会很容易忽略了自己在建设社会上可以发挥的影响。如果大家能从基督和教会的互相依存中，学会跟伴侣融洽相处，便有助培育出温良的子女，让他们在友爱中成长，进而营造和谐的社区，建立团结的国家……。

耶稣把天国比作一粒芥子，长成飞鸟都来栖息的大树；小片酵母把三斗面发成丰美的面包，提醒我们不要轻看自己微弱的力量，只要按主的教导而生活，与人建立良好的关系，那份爱的力量就能逐步滋长，慢慢地让天国在人间得以实现。

主，我愿像基督爱了教会一样，爱我的近人，让祢的国来临。

内容来源取自《和平月刊》

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