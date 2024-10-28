10月28日 圣西满及圣犹达宗徒庆日

厄弗所书 2:19-22 圣咏 19[18]:2-3,4-5 路加福音 6:12-19

耶稣在彻夜祈祷后，从芸芸追随者中选出了十二位宗徒。他们当中有承担重任的领袖人物，也有把耶稣送上刑场的负卖者，更有些行事低调、务实寡言的忠仆，就像今天教会纪念的圣西满及圣犹达。二人在福音中鲜有被提及，相传在耶稣升天后，二人一起到波斯传教，一同殉道。西满号称「热诚者」，可以想像，他在积极寻求理想的实现。犹达在最后晚餐时问耶稣：为甚么祂要将自己显示给门徒，而不显示给世界（若14:22）；反映出他单纯朴实的思想行为。他们或许有不同的处事模式，但在信靠耶稣，至死不渝方面，并无二致。

这两位圣人告诉我们，每个人都有自己的角色。在兴建圣殿时，屋角的基石固然是不能或缺，但足够的梁柱，以及无数的砖瓦建材，牢固接合，方能保证建筑的巍然矗立。保禄宗徒对厄弗所人的训示，同样在提醒我们：大家是主内的同胞，只要凭著信德彼此紧靠，在各自岗位上发挥自己的贡献，就能成为一座不断拓展的天国圣殿。

主，我愿能效法圣宗徒，把福音传遍普世。

内容来源取自《和平月刊》

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