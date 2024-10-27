10月27日 常年期第三十主日

耶肋米亚先知书 31:7-9 圣咏 126[125]:1-2,2-3,4-5,6 希伯来书 5:1-6 马尔谷福音 10:46-52

信德是对天主的信心。这信德并非人生而强大，它像耶稣所说的芥菜子，在呵护与耐心等待中，茁壮成长。眼瞎的困境正好是一个鍜练信赖天主的机会。最可怕的，不是物理眼瞎，而是无自知之明的心灵眼瞎。

耶里哥的瞎子，一听说是耶稣，就有那么大的信心，是因为他在体认自己的限度中，渴望耶稣的光明。眼瞎、阻挠，都不能阻止他扔下疑虑，高兴地走到耶稣跟前。这些行动，正是他信德的表达；耶稣对他的称赞，正是对他信心的回应。阻止瞎子大喊：「耶稣，达味之子，可怜我吧！」的那群人，看似就像耶稣曾指责为「瞎眼的向导」的经师和法利塞人。他们面对弱小者的声音，不但视而不见，更百般阻挠。耶稣对瞎子的态度，是明眼人的榜样。要成为心灵的可视者，不仅需要有瞎子对耶稣的信心和渴望，也需要有像耶稣对弱小者的聆听与关爱。

主啊！求祢使我们认识自己的盲点，常渴望信靠祢的医治，并在得到祢的治愈中，成为他人被治愈的信心与力量之源。

内容来源取自《和平月刊》

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