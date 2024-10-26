10月26日 常年期第二十九周星期六

厄弗所书 4:7-16 圣咏 122[121]:1-2,3-4,4-5 路加福音 13:1-9

新约屡屡申述每个人都是独特的。厄弗所书申明：「我们各人所领受的恩宠，是按照基督赐恩的尺度」。耶稣在祂的比喻中，亦讲到仆人们领了不同数目的塔冷通。保禄在厄弗所书提到共同建树一个身体，他在罗马书和格林多前书，同样论到基督的身体，并说身体由各肢体组成，肢体各有功用，为构建一个整体。所以，教会内「有些人作先知，有的作传福音者，有的作司牧和教师」。

在历史洪流当中的一个特定时间与地点，并在一个特定的民族与文化背景里面，天主造生了我们，男与女。可以说，祂在每个人身上「预定了」某些因素，致使每一个人都是祂独一无二的肖像和模样。所有的不同，都是由天主那里来的。新约比较注重这种不同和独特，多于把人视为均等和划一。耶稣及新约作者不以偏见或嫉妒的眼光，而是以信德的眼光，看待这种不同和独特。「不同」是天主赐给我们的礼物，理当为此而欢庆，而非恶意排斥、剥削、利用。

主，请教导我们善用祢恩赐的每个塔冷通，合力建树教会。

内容来源取自《和平月刊》

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