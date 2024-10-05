10月5日 常年期第二十六周星期六

约伯传 42:1-3,5-6,12-16 圣咏 119[118]:66,71,75,91,125,130 路加福音 10:17-24

门徒的喜乐，源于福传的工作。他们传教归来，非常欢喜，由于体验到因著耶稣的名，连恶魔也屈服于他们。他们所做的，得到了耶稣的肯定，但祂也提升了他们的喜乐。耶稣对他们说：「你们不要因为魔鬼屈服于你们的这件事而喜欢，你们应当喜欢的，乃是因为你们的名字，已经登记在天上了」（路10:20）。

地上的喜乐，固然是喜乐，但天上的喜乐，才是真正的喜乐。身为基督的门徒，应该努力渴求，竭力追求真正的喜乐。当我们注目天上时，才不会被地上的事物所羁绊。当我们举心向上时，才不会被世上的虚荣所负累。

耶稣的喜乐，源于圣神的感动及圣父的光荣。父的光荣，就是耶稣的喜乐。当门徒们的福传工作收到了良好的效果，就是父受到了光荣。耶稣感恩，天父把奥秘启示给小孩子，使他们认识父，认识子。

福音，就是好消息，就是大喜乐。只有喜乐的基督徒，才是真正的基督徒。

天主，愿我们把侍奉祢的喜乐当作最高追求，把传播福音的使命当作最大喜乐。

内容来源取自《和平月刊》

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