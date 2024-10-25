10 月25日 常年期第二十九周星期五

厄弗所书 4:1-6 圣咏 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 12:54-59

主耶稣语重心长，问了门徒两个关键性的问题。在科技蓬勃发展，新知识不断涌现的今天，人类已掌握到不少方法，去改变在过去难以改变的现象。然而，主耶稣的两个问题：「你们怎么不能观察这个时机呢？你们为甚么不能由自己来辨别正义的事呢？」至今仍撼动人心！因为放眼世界，贫富悬殊、人性尊严被剥削、残酷的战争，仍到处可见。时代的讯号，一再被忽略！即使人心对正义与和平的渴求，昭然在目，仍改不了世界的趋向。

也许，这两个问题所包含的更深层邀请，是叫我们不要再对周遭发生的事情，冷眼旁观，但要积极投身，追求正义，捍卫和平。身为主耶稣的门徒，辨别时代征兆，并以积极的行动回应，是使命，责无旁贷。

让我们深入反思自己面对世界的态度，深省是甚么阻碍自己回应天主的邀请去参与祂救赎的工程，让天国在此时此地建立起来！

主耶稣，祢曾以言以行揭示天国已临于人间。求祢赐给我们恩宠，回应祢的召叫，积极地参与祢的工程，让天国得以在世上彰显。

内容来源取自《和平月刊》

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