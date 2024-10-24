10月24日 常年期第二十九周星期四

厄弗所书 3:14-21 圣咏 33[32]:1-2,4-5,11-12,18-19 路加福音 12:49-53

耶稣正朝耶路撒冷走去，这是祂世旅途中的最后一程。祂知道摆在前方的恐怖，并把它喻作「火」和「洗礼」。

忠于使命与畏惧前景，在祂心内交战。祂焦急要将使命完成，但又有点却步。

祂以「火」喻考验。这火的考验会揭露谁选择站在祂的一边，谁选择与祂对抗。耶稣「是来送分裂」，或更好说，人因为赞同或反对祂，而分裂。这也是耶稣本人的经验，亦是第一个人被卷入这反对的火燄中。

耶稣又谈到沉浸在水中的「洗礼」。言下之意：当反对派到了疯狂的地步，祂沉浸在十字架上的经验。前景非常可怕，祂「是如何焦急，直到它得以完成」。

耶稣说过，做祂的门徒，同样要面对冲突与分歧。身为门徒，我的立场需要正确和坚定，即使反对我者，是我的至亲，我也要捍卫基督的价值。

主耶稣，感谢祢容许我罕有地一瞥祢的心思念虑。我看见祢拥抱困难和命运的真诚开放。请助我开放接纳祢愿意加给我的一切，坚定地信靠我非独自一个，因为祢与我同在。

内容来源取自《和平月刊》

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