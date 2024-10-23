10月23日 常年期第二十九周星期三

厄弗所书 3:2-12 （咏）依撒意亚先知书 12:2-3,4,5-6 路加福音 12:39-48

耶稣用仆人因为不知道主人何时回来，而不做好准备，来比喻那些知道天主旨意，却不奉行的人。跟明知故犯或明知应该，却不行善的基督徒相比，那些因为不认识天主而犯错的非基督徒，反而更易进入天国。

福音中伯多禄的回答也很有意思，他问耶稣讲比喻的对象是他们，还是众人。耶稣没有正面回答，却反问伯多禄：谁是忠信及精明的管家？门徒既然跟随了耶稣，就当为传扬福音、为服务他人、为天国的临现，努力承行天主的旨意。门徒不会因为成为门徒，而预先知道耶稣何时再来，反该著眼于好好地活在当下，让每一刻都在活出信仰。

耶稣教导我们要爱主爱人，以言以行活出我们所相信的。为「在天主前致富」（路12:21），为进天国，我们必须要做足准备。

主耶稣，求祢帮助我们时刻醒寤，为天国的临现而努力，好能放心大胆，怀著依恃之心，进到天父面前。

内容来源取自《和平月刊》

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