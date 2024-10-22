10月22日 常年期第二十九周星期二

厄弗所书 2:12-22 圣咏 85[84]:9-10,11-12,13-14 路加福音 12:35-38

「我要听天主上主说的话：祂向自己的圣者和子民，以及向祂回心转意的人，所说的话确是和平纶音。」（咏85:9）

圣咏第八十五首可分为三段：在第一段（1-4节），诗人称扬上主的恩慈 ─ 祂垂怜并纾解人的苦困，赦免并遮掩人的罪过，抑制并止息祂对人的盛怒。第二段（5-8节），吁人在自知不足，无力行善时，转向天主，呼求祂的救恩。末段（9-14节），说真心归向天主的人，必享康乐幸福。

今天礼仪宣读的，是这圣咏的最末一段。诗人认为在人的五官当中最重要的是有耳能听，因为上主的声音是和平纶音，听而服从的必得救恩。

主耶稣也曾说过：「有耳听的，听罢！」（玛13:9; 谷4:9; 路8:8）。所以，当我们诚心祈祷之后，还需静心等候，细听天主的答复，守候祂的和平纶音。耶稣是将天上的平安带进人间的和平之王，祂在各种混乱的境况中，将祂的平安赐给真心爱祂的人，就是那些静听福音，且听而相信，并在生活中实践的人。

主，请净化我的心灵耳朵，教我常常听到祢的声音，并遵照实行。

内容来源取自《和平月刊》

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