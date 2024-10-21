10月21日 常年期第二十九周星期一

厄弗所书 2:1-10 圣咏 100[99]:2,3,4,5 路加福音 12:13-21

有人寻求以安全感代替信德，以拥有财物代替望德，以自私自利代替爱德。可是，耶稣告诉我们，为自己厚积财产，而不在天主前致富，到头来只是一场空。

「得救并不是出于我们自己，而是天主的恩惠」。当我们害怕或缺乏安全感时，应该做的，不是夺取财富、权力或地位，而是在天主的临在中行走，聆听祂的话语。信仰天主是给生命奠基，是奠下坚如盘石的基础，让我们能踏实地摆脱物欲的奴役，活出真正的自由。

「我们都是在基督耶稣内受造的，为行天主所预备的各种善工」。生命的意义在于关系：在于人与天主、人与人、人与天下万物的关系。人并不孤独，与一切休戚相关。耶稣要求我们为他人而活，但只有与祂结合，才能真正做到。

仁慈的天父，我们是祢的人民，是祢牧场的羊队。求祢启迪我们，甚么是必要的，甚么是正确的，免我们陷于一片迷惘。

内容来源取自《和平月刊》

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