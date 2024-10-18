10月18日 圣路加圣史庆日

弟茂德后书 4:10-17 圣咏 145[144]:10-11,12-13,17-18 路加福音 10:1-9

圣咏集收录了不少赞美诗，有颂赞天主的奇妙化工，也有宣扬祂的显赫大能和无限仁慈等等。题为「赞美天主的各种美德」的第145首圣咏，便是一例。我们每次读天主怎样在历史中，屡次解救以色列子民，实乃称扬天主的救恩。圣史路加也是一样。在福音的开端，他清楚表明他要写下有证有据的历史（路1:1-3）。他的另一部作品，宗徒大事录更有部分内容是他自己的亲身经历。教会传统谓路加曾陪伴保禄往斐理伯传教。保禄两次系狱期间，都有路加留在身边。在宗徒大事录第27章，路加更以第一人称的日记形式，记录了他随保禄往罗马上诉时，在海中遇到的险境。路加笔下的两卷书，给我们展示了天主对人的爱，尤其对弱小者的福佑，及天主救恩的普世性。这点相信在路加陪伴保禄往地极（罗马）时，体会最深。

并不是每个人都蒙召做传教士，但每个人都应勤读圣经，因为每次的阅读，都是在颂扬天主的美善。

主，感谢祢默感了圣史路加，以细腻的笔触，给我们敍述了祢惊天动地的伟大工程。

内容来源取自《和平月刊》

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