10月17日 常年期第二十八周星期四

圣依纳爵．安提约基亚 （主教，殉道）（纪念） 厄弗所书 1:1-10 圣咏 98[97]:1,2-3,3-4,5-6 路加福音 11:47-54

圣依纳爵．安提约基亚是继伯多禄之后，治理安提约基亚教会的主教。在公元107年的教难，圣人被押解到罗马，受野兽吞噬之刑。面对将他处死的酷刑，圣依纳爵不但没有退缩，还请求罗马的信众不要采任何营救他的行动，充分表现出他对上主的委身。他祈望透过殉道来颂扬天主的光荣，说：「祭台准备好了，让我牺牲吧！我是主的麦粒，藉野兽的牙齿磨成面粉，好成为纯洁的祭饼。」

圣人无惧死亡，以浪漫又谦恭的心情迎接酷刑，因为他体会到，人生在世几十年光景，原来是从永远直到永远之间的一瞥闪耀，是有限接触永恒。天主在创世以前，已在基督耶稣内祝福了每一个人，并拣选了我们透过耶稣基督而归于祂，为颂扬祂恩宠的光荣（弗1:3-6）。天主在创世以前在我们身上展开的工程，一直延绵，直到世界终结，即天下万物都总归于基督元首，臻于圆满之时（弗1:10）。

圣依纳爵安提约基亚，请为我们代祷。愿我们

都能步武您的芳表，豁然开朗，拥抱永恒的真天主。

内容来源取自《和平月刊》

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