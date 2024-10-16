10月16日 常年期第二十八周星期三

迦拉达书 5:18-25 圣咏 1:1-2,3,4,6 路加福音 11:42-46

人性软弱是我们无法否认的事实，在我们内心，每天都上演著善恶的交战。单凭人性的力量，很容易被恶势力左右，跌倒在自己的软弱中，带来无尽的自责和悔恨。然而，耶稣给予我们救恩，改变了这个不断重复的恶性循环。祂应许了圣神的到来，圣神是教会的灵魂，不断协助教会复苏更新，使人获得释放和自由。

共收录了一百五十篇诗歌的圣咏集，开首第一篇便谈善恶二路。保禄进一步提醒我们，要将这个道德伦理境界，提升到超越的层面：在圣神内生活。顺从圣神的引导生活，不仅仅只是不顺从本性的私欲，而是要积极地满结圣神的果实。

我们可重复默念保禄给我们列出的圣神果实：仁爱、喜乐、平安、忍耐、良善、温和、忠信、柔和、节制，并尝试去观察自己最渴望的是哪个果实？通常这揭示自己的欠缺；欠缺激发渴望。渴望让我们在迷雾中不失方向。

亲爱的主耶稣，求祢赐给我最欠缺的果实，让我内心的空虚在圣神内获得满足。

内容来源取自《和平月刊》

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