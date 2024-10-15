10月15日 常年期第二十八周星期二

圣德兰．亚维拉（大德肋撒） （贞女、圣师）（纪念） 迦拉达书 5:1-6 圣咏 119[118]:41,43,44,45,47,48 路加福音 11:37-41

保禄说：「基督解救了我们，是为使我们获得自由」。为堪受基督的解救之恩，我需要看到甚么成了我生命的轭和束缚？这些轭和束缚，让我无法看到内心真正的渴望，盲目地追逐世界的价值，将内心的自我，困在那些缺乏意义的压力中。解除这些束缚，虽然不容易，但在基督恩宠的协助下，我们可以逐步割舍远离天主的行径。

耶稣痛斥犹太人寻求在外表满足法律的要求，而忽略了内心的作法。新冠病毒来袭，饭前洗手变得更合情合理，但这个动作在耶稣的时代，却与善恶好坏联系在一起。耶稣要指出的，是法利塞人对规矩的要求，大于对人性的尊重，使人活在虚伪的行径。注重外在行为，让自己活在他人的认可中，却忽略了天主铭刻在我们心中的爱主爱人的法律，是可悲的。让我们真正地关爱了自己内心的需求后，再去爱身边有需要的人。

亲爱的主耶稣，教我真心爱祢，不断地彰显祢的光荣。

内容来源取自《和平月刊》

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