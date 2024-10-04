10月4日 常年期第二十六周星期五

圣方济．亚西西（纪念） 约伯传 38:1,12-21; 40:3-5 圣咏 139[138]:1-3,7-8,9-10,13-14 路加福音 10:13-16

圣方济．亚西西之所以能够摆正自己与天主、与自己、与他人和万物的关系，是因为他明白到自己在天主眼中的位置，认识到自己是谁，也因此活出了相似基督的生命。在伟大、无穷、神圣的天主前，他就是贫穷、弱小和不堪的方济。约伯因为对天主的误解和抱怨，引出了天主对他的回应和质问。圣咏作者同样也惊叹生命在天主内的奥妙与限度，劝解人们切勿自大狂妄。耶稣面对人们的顽固不化和不信，感叹奇事若发生在别处，效果可能会更好。

让我们将自己置于天主前，反省自己与天主的关系、对天主及万物的态度：在气候变迁、环境污染、人心涣散、经济动荡的状况下，我如何看待我的境况？我对天主怀有应有的敬畏吗？对天主有足够的信任和踏实感吗？我如何善用了天主所赐予的时间、物质和才能？如何看待、处理自己与万物的关系？

若万物都在天主的秩序内，一切皆美；若失去秩序，则混乱不堪。

天主啊！请使我摆正自己与祢的关系，善用所拥有的一切，避免浪费祢的恩赐。

内容来源取自《和平月刊》

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html