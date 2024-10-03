10月3日 常年期第二十六周星期四

约伯传 19:21-27 圣咏 27[26]:7-8,8-9,13-14 路加福音 10:1-12

如果要找出今天两篇读经的一个共同点，那就是对天主的信赖。约伯虽处在绝境之中，且为众人所弃，仍旧相信天主会为他伸冤，站在他那一边。这是旧约信德的典范。在新约作者路加的记述中，信德不再只是个人的品德、生活态度与方式，也是被派遣向别人见证的福音价值。门徒们被派遣，「犹如羔羊被派往狼群中」，这不是在描绘两种悬殊的势力，而是在为门徒界定一种存在特征和生活方式：他们要像羔羊一样温柔、谦虚、和平，而且要在与之相对立的残暴、骄傲、争夺的「狼性文化」中，活出这种福音价值。

耶稣要门徒们去宣讲福音时不带钱，不带干粮，也不带鞋，路上也不向人请安。这是因为若要见证羔羊般的福音，就得完全依赖福音，正如保禄所言：「传福音的人，应靠福音而生活」（格前9:14）。福音的纯粹性就在于完全信赖天主：依靠多少人性的力量和世界的供给，就会减少多少对天主的信赖，也使所见证的「福音」打折扣。相反，靠福音生活的人，本身就是可见的临近的「天国」。

天主，教我完全信赖祢。

内容来源取自《和平月刊》

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