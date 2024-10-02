10月2日 护守天使纪念

出谷纪 23:20-23 圣咏 91[90]:1-2,3-4,5-6,10-11 玛窦福音 18:1-5,10

读经一给我们揭示了护守天使对我们的重要性。我们的护守天使，就像上主对以色列子民所说的：是天主给我们每一个人，在每个人面前派遣的使者，为在路上保护我们，领我们到天主所准备的地方。

在我们的信仰生活里，护守天使似乎只是小朋友们的伙伴，因为小朋友愿意接受保护。当我们渐渐长大，护守天使似乎被我们轻视了，更慢慢地从我们的意识中消失了。

问题是，我们忽略了更重要的事情，就是让天使领我们到天主所准备的地方。我们长大后，在困难的时刻，依然会祈求天主保护的，但又往往要祂让我们走向自己所想要去的地方。忘掉了自己的护守天使，也就失去了天使要给我们传达的天主讯息，浪费了天主对我们的一番美意。

天主说：祂在我们面前派遣的使者，身上有祂的名号（出23:20-21）。所以，天使不彰显自己，只向我们显露天主的样貌。

我亲爱的护守天使，请您在天主面前为我转祷，帮助我在天主的呵护下，看到祂的样貌，作祂所吩咐的一切，迈向祂为我所准备的地方。

内容来源取自《和平月刊》

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