巴黎圣母主教座堂：金色与光明象征希望的重生

法国设计师让-夏尔·德卡斯特尔巴雅克为12月8日重新开放的巴黎圣母主教座堂设计了礼仪服饰，这些作品体现了“典雅的简朴”，其简约的伦理与美学风格，与这座著名圣母大殿的历史相关。

（梵蒂冈新闻网）五年前被大火部分烧毁的巴黎圣母主教座堂（巴黎圣母院）将于50天后重新开放。庆祝活动的方案已经完成，最后细节也已敲定，包括为12月8日主日的开幕弥撒设计的礼仪服饰。为了此次盛典，著名设计师让-夏尔·德卡斯特尔巴雅克（Jean-Charles de Castelbajac）特别设计了祭衣领带、主教冠与执事披肩。这些礼仪服饰将在整个开幕期间使用，一直到2025年6月8日的圣神降临节，并将在大瞻礼及未来的司铎祝圣礼仪中使用。

这位天主教徒设计师由巴黎总教区选定，他曾为1997年巴黎世界青年节的共祭司铎设计了祭披，也曾为圣教宗若望保禄二世设计祭衣。让-夏尔向梵蒂冈媒体讲述了他为信仰服务、创造美的经历，以及参与圣母主教座堂历史新篇章的感动。

您为圣母主教座堂设计的作品，灵感来自何处？

首先，灵感来自于圣母主教座堂的重生。石头色彩的力量、其色彩的细腻，以及神圣元素的金色，这些都是我的灵感来源。除此之外，还有与其他设计师一起参与圣母主教座堂重建“团队”的想法。引领我的，是从十字架散发出的光芒这一主题，我将其设计为一个放射状的十字架符号。这是我设计的起点。我希望它是专为年轻人设计的强烈重生的标志。而金色在我看来是圣母主教座堂祭衣所不可或缺的元素。金色带来光明，伴随著它，色彩如史诗般流淌，充满喜悦、团结与光辉。我希望创造出既庄严、统一，又满怀希望的作品。

您对圣母主教座堂从火灾中“复活”的看法是什么？

面对圣母主教座堂的重建工作，我感受到的不是一场事件，而是永恒的体验。我的想法是，用我的作品来陪伴教会，这个教会不断传递并唤起一种情感，进而传递给新一代。我非常重视通过我的能力传递希望的标记。或许我对旗帜的热爱，实际上也源于此——这些旗帜会在祭衣中出现，象征著引领前进的道路。在我们当今的社会中，几乎没有多少能够提供良好见证的标记。而教会不仅是一个标记，更是一个象征，是一个榜样。圣母主教座堂作为法国教会的“旗舰”，她的传奇、知名度，以及全世界数百万人对她的热爱，承载著这一切，并深入每个人的内心。

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