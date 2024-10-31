23年后，圣方济各的会衣回到佛罗伦萨

圣方济各的会衣目前在意大利佛罗伦萨老宫展出，直到11月3日结束。本次展览旨在体现拉维纳朝圣地和佛罗伦萨之间历史和灵性上的关系。

（梵蒂冈新闻网）圣方济各的会衣在23年后回到意大利托斯卡纳行政区首府佛罗伦萨，这是一件粗糙的羊毛制成的衣服，与圣人所关怀的穷人和农民的衣服相似。这件珍贵的圣髑于1503年被带到佛罗伦萨，珍藏在十字架山至圣救主堂。1571年移到诸圣堂，并于2001年回到拉维纳，珍存在圣母升天大殿内的圣髑小堂中。这件衣服见证了意大利主保圣方济各的一生，成了在佛罗伦萨老宫举行的展览的核心。

圣方济各于8个世纪前在拉维纳山领受五伤。方济各会纪念圣人领受五伤8百周年委员会秘书布雷纳（Matteo Brena）神父解释说，“这次的展览要结束为期一年的纪念活动。在这段时期也进行了一些重要的合作，例如举办的许多活动都与佛罗伦萨整座城市相关。圣人领受五伤8百周年纪念活动即将结束，同时理想地将接力棒传递给另一个即将开启的非常重要的8百周年”，即圣人撰写《万物颂》周年纪念。

除了主要的展览外，这些天也举办了一系列研讨会和圆桌会议，希望通过历史、艺术和宗教议题，深入了解圣人、佛罗伦萨城和拉维纳山会院之间的关系。

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