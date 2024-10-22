佩雷斯神父在墨西哥恰帕斯州遭杀害

耶稣会士佩雷斯神父20日在墨西哥恰帕斯州遭杀害，凶案是在主日弥撒后发现的。神父生前致力于和平及捍卫人权。

（梵蒂冈新闻网）耶稣会士佩雷斯（Marcelo Pérez）神父10月20日主日在墨西哥恰帕斯州遇害。当时他在圣克里斯托瓦尔-德拉斯卡萨斯社区的堂区举行了弥撒，之后离开了那里。在当天的服务安排中，他要在瓜达卢佩堂主持另外一台弥撒，在前往的途中被骑摩托车的人枪杀。

佩雷斯神父40岁出头，他在当地被视为引导和平与和解的声音、先知性的声音，坚实的人权捍卫者。神父在佐齐尔原住民团体出生，一直致力于保护原住民免受虐待和欺压。他在最近的一次采访中强烈谴责“恰帕斯州越来越危险的处境，因为受到犯罪团伙的控制”，他甚至也说，捉拿他的赏金有数十万比索。神父的遇害立即引起民众的愤慨，当局也作了谴责。

联合国也认为，佩雷斯神父遇害一事是不可接受的，应立刻进行彻底的调查。墨西哥主教团表达了悲痛之情。主教们写道，“这暴力行径不仅使团体失去了一位细心的牧者，而且也使他的声音消失，这是他孜孜不倦地为该地区的和平与正义进行的奋斗”。

仅在两年前，另有两位耶稣会士在奇瓦瓦州服务的圣堂前被武装份子杀害。而拉米雷斯（Isaías Ramírez González）神父遇害一事至今仍是一个谜，他的遗体于8月15日在哈利斯科州的首府瓜达拉哈拉市的一座桥下被发现。

（19.10.2024）链接网址：www.vaticannews.cn

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