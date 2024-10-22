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Il feretro di don Marcelo Pérez trasportato in corteo dalla folla di San Cristóbal de Las Casa Il feretro di don Marcelo Pérez trasportato in corteo dalla folla di San Cristóbal de Las Casa  (AFP or licensors)
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佩雷斯神父在墨西哥恰帕斯州遭杀害

耶稣会士佩雷斯神父20日在墨西哥恰帕斯州遭杀害，凶案是在主日弥撒后发现的。神父生前致力于和平及捍卫人权。

（梵蒂冈新闻网）耶稣会士佩雷斯（Marcelo Pérez）神父10月20日主日在墨西哥恰帕斯州遇害。当时他在圣克里斯托瓦尔-德拉斯卡萨斯社区的堂区举行了弥撒，之后离开了那里。在当天的服务安排中，他要在瓜达卢佩堂主持另外一台弥撒，在前往的途中被骑摩托车的人枪杀。

佩雷斯神父40岁出头，他在当地被视为引导和平与和解的声音、先知性的声音，坚实的人权捍卫者。神父在佐齐尔原住民团体出生，一直致力于保护原住民免受虐待和欺压。他在最近的一次采访中强烈谴责“恰帕斯州越来越危险的处境，因为受到犯罪团伙的控制”，他甚至也说，捉拿他的赏金有数十万比索。神父的遇害立即引起民众的愤慨，当局也作了谴责。

联合国也认为，佩雷斯神父遇害一事是不可接受的，应立刻进行彻底的调查。墨西哥主教团表达了悲痛之情。主教们写道，“这暴力行径不仅使团体失去了一位细心的牧者，而且也使他的声音消失，这是他孜孜不倦地为该地区的和平与正义进行的奋斗”。

仅在两年前，另有两位耶稣会士在奇瓦瓦州服务的圣堂前被武装份子杀害。而拉米雷斯（Isaías Ramírez González）神父遇害一事至今仍是一个谜，他的遗体于8月15日在哈利斯科州的首府瓜达拉哈拉市的一座桥下被发现。

（19.10.2024）链接网址：www.vaticannews.cn

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