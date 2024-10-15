贝鲁特善牧会修女在炸弹下照顾病患

在黎巴嫩鲁埃塞特-吉戴德地区管理圣安多尼门诊的修女们，即使冒著生命危险也继续保证紧急医疗，以及向贝鲁特广大地区的人们提供药物。

（梵蒂冈新闻网）在黎巴嫩，因轰炸而流离失所的人，普遍来说所有平民的情况日益严峻。在这种背景下，基督徒团体提供医疗和社会援助的工作也变得复杂。

善牧仁爱圣母修女会修女的见证让人们对这一艰难社会处境有了一个了解。修女们在贝鲁特鲁埃塞特-吉戴德地区负责管理圣安东尼门诊，该门诊负责人尤素福（Hanan Youssef）修女讲述道，自轰炸发生后，为人们提供的服务完全被打乱了。“我们所在的地方什叶派占多数，该社区是遭轰炸的目的地，这令我们非常担忧”。

修女接著说，医疗人员和医生每天冒著生命危险来工作，病患也是如此。病人被迫来到我们这里，因为没有其他医疗中心能给予他们药品或者进行紧急医疗。尤素福修女指出，现今能做的只有紧急救护和分发药物，其它的一切服务此刻都停止了，比如，给婴幼儿接种疫苗。

门诊负责人解释道，这些天，对儿童和妇女的心理帮助的需求也在增加。他们的生活完全改变了，尽管逃离了遭轰炸的地区，他们依然极度害怕轰炸。尤素福修女说，“他们也需要个人卫生用品，可是物资匮乏”。此外，修女描述了贝鲁特居民的日常生活，“黎巴嫩首都正经历前所未见的事。有很多叙利亚难民没有地方可去，所以就流落街头。人们睡在人行道上，到处是垃圾”。修女称这是一座“瘫痪”的城市，“人们因为害怕空袭，只有在紧急情况下才外出”。

基督徒冒著生命危险站在第一线，接待有需要的人，这有助于保持黎巴嫩社会结构的团结。圣安多尼医疗中心负责人说，什叶派团体躲到基督徒地区，他们感到更安全。

尤素福修女说，“黎巴嫩基督徒团体和教会向来尤其临在于黎巴嫩南部，与以色列接壤的地区。显然，很多人因害怕遭轰炸而离开”。但有些人一直坚守家园，决不离开，尤其是教会的人员、司铎、会士修女，他们决定留下来，与那里的百姓同舟共济。修女最后指出，“他们如此做，主要是为了传达和平与希望的讯息，即：新的一天将会来到，圣地有朝一日将恢复和平及和睦共处的能力”。

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