以色列与伊朗：在耶路撒冷服务的司铎目睹战争的残酷

在耶路撒冷圣城服务的罗马教区“信德之恩”传教团体的莫拉基神父10月1日晚间目睹以色列遭导弹袭击后向本新闻网讲述说，人们“恐惧不安，但没有损失和死亡。我们继续在超现实的情况中生活”。

（梵蒂冈新闻网）在耶路撒冷服务的莫拉基（Filippo Morlacchi）神父本月1日晚间，在他住所的阳台上看到从伊朗射向以色列的导弹喷射的白炽火焰照亮了天空。他于2日向本新闻网讲述说，“我数了一下，有100多枚导弹。随后，我到了家中更安全的地方躲避。但或许是无用的，爆炸的威力会摧毁任何避难之地”。神父所在的地方距离耶路撒冷老城区的大马士革门只有20米远。

莫拉基神父是罗马教区“信德之恩”传教团体的司铎，现在听从耶路撒冷拉丁礼宗主教府的调遣。他从得天独厚的角度观察到圣城耶路撒冷早就对爆炸和死亡习以为常，1日晚间的袭击更让当地的处境变得超现实。神父说，“今天早上没有警察在外巡逻，只有少许的动静。那些愿意开门做生意的人，就去工作，尽管进入巴勒斯坦领土的检查站已经封闭了。事实上，我们已经生活在这超现实的情况中好几个月了”。耶路撒冷在晚间的爆炸中完好无损，没有造成损害，没有人死亡。神父尝试推理说，“看著那些死亡的使者划破天际，我感觉到导弹袭击针对的是军事目标而非民用设施”。

教会为了和平不断地竭尽全力。耶路撒冷拉丁礼宗主教皮扎巴拉枢机宣布，10月7日、哈玛斯杀戮满一周年的日子，为祈祷日。莫拉基神父表示，“这里的每一个基督徒持续不断地祈求和平，恳求善用理智”。基督徒见证了邪恶力量的蔓延，“他们希望这一切尽早结束”。神父最后祈愿说：“我希望圣地转变成所有人能够真正相遇的地方。他们能够真正地和睦共处。”

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