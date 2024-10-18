参与“包容与残疾”峰会的部长参观梵蒂冈电台博物馆

日前在意大利亚西西和佩鲁贾参加“包容与残疾”峰会的部长代表团17日晋见教宗后，参观了位于梵蒂冈花园的教宗电台历史博物馆。

（梵蒂冈新闻网）参加“包容与残疾”峰会的部长们10月17日蒙教宗方济各接见后，参观了在梵蒂冈花园中马可尼楼内的梵蒂冈电台历史博物馆。这是一个文化、团结和包容的时刻。

圣座传播部部长鲁菲尼接待了这个由意大利残疾事务部长洛卡特利（Alessandra Locatelli）带领的代表团，希望部长们“为一个未来”而共同努力，“在这未来中，每个人，无论各自的才能如何，都能感受到自己是团体的不可缺少的成员，因为只有这样，我们才能真正地逐步实现一个任何人都不能被排除在外的社会的梦想”。

鲁菲尼提醒说，近一百年前梵蒂冈广播电台诞生了，这要归功于马可尼的才能，即使在今天，圣座仍使用科技来为克服各种障碍的传播服务。鲁菲尼提到“不排除任何人”的计划和“梵蒂冈为所有人”的应用程序，目的是推广一种关怀边缘人士的传播。

“包容与残疾”峰会的参与者参观梵蒂冈电台博物馆活动还包含了共进早餐一项。早餐由意大利主教团提供，“向日葵旅店”的青年负责准备。这个包办餐饮的机构，将优质美食和患有唐氏综合症、威廉斯综合症及其他认知障碍的青年的工作的包容性结合了起来。

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