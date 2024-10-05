圣方济各瞻礼：和平与美善的呼声在圣地回荡

在亚西西圣方济各瞻礼当天，圣地方济各会院的法尔塔斯神父撰文讲述圣地孩童的处境。

（梵蒂冈新闻网）「和平与美善！」（pax et bonum）这是亚西西圣方济各打招呼的方式。适逢10月4日圣方济各瞻礼，圣地方济各会院的法尔塔斯（Ibrahim Faltas）神父撰文为惨遭战火荼毒的圣地发声，尤其是为加沙地带的孩童就学权发出呼吁。

法尔塔斯神父指出，「孩童与少年在他们的年纪正是好奇心旺盛、热情活泼的时候。为他们提供学习的权利，便能具体落实和平。这项基本权利在加沙遭到否定，那里有1.5万名孩童和少年死亡，众多学生的求学之路戛然而止，3.9万名少年在上个学年结束时参加不了高中毕业考。加沙新的学年什么时候重新开始呢？超过4.2万人死亡、9.6万人受伤，更有数不尽的人在瓦砾下没有音讯：每一个无辜的亡者不只是这悲剧的一个悲惨数字」。

这位方济各会士表示，「我们可以且应该唯独恳求众人的天主、爱的天主，求祂光照全世界所有执政者的理智。愿他们每一个人都负起责任，真正肩负起人类生命的基本需求」。

「战争应该被废止、被消除，因为战争不可成为人类历史的一部分，不可是人类的普世价值。诚如教宗方济各所言，战争始终是个挫败。不遏止战争是个丑闻；为了少数人的眼前利益而摧毁许多人的未来，是不道德的。渴求和平是个权利，同时也是人类的义务。和平是人类最勇敢的生命计划。」

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