巴勒斯坦基督徒吁请美国天主教徒帮助他们留在圣地

10月13日在美国得克萨斯州圣安东尼奥城至圣圣体堂主持的主日弥撒中，来自约旦河西岸的几位信徒与帮助他们的堂区信友见面。

（梵蒂冈新闻网）来自巴勒斯坦拜特萨胡尔城的三位信徒10月13日主日得到美国得克萨斯州圣安东尼奥城至圣圣体堂的款待。他们从圣地带来了用橄榄木制成的精美的圣物以便出售，有十字架、圣像和圣诞马槽。这些圣物的背后有500个巴勒斯坦基督徒家庭的工作和希望，他们的渴望是，通过在美国堂区出售这些圣物，好能支持他们留在自己的土地上，与此同时，激发购买圣物的人的信仰生活。

拜特萨胡尔城在约旦河西岸，离白冷城仅3公里多。其中一位信徒乌达（Jack Odeh）解释说，“我在这里执行我们的有助于巴勒斯坦基督徒家庭的使命，我们那里有很多问题。首先是基督徒长期守护圣地，那是一个非常重要的地方，基督徒家庭的临在非常重要”。

自去年10月7日恐怖袭击事件发生后爆发了冲突，这给生活在巴勒斯坦领土上的人们带来直接影响。乌达说，游客和朝圣者曾在他们在白冷城的店里购买圣物，“现在他们不敢来了”，他就开始努力寻求美国地方教会的帮助，目的是在美国的堂区出售他们制作的圣物。乌达指出，“所有出售圣物获得的收入都会提供给基督徒家庭，支持他们坚持留守在圣地，因为我们不愿意离开圣地，那里是一个神圣场所，是圣地。是耶稣诞生、死亡的地方。我们真的不能离开这地方”。

来自巴勒斯坦的这三位信徒在他们的旅程中一直与他们的家人保持联系。乌达解释道，“犹太人和穆斯林之间有冲突，基督徒处在这样的环境中，我们渴望和平，我们不愿意要这样的生活，但不能离开，因为家人在那里。我每天给家里打十多次电话，因为它们随时都有可能遭轰炸。如果没有亲身经历，就无法理解那里所经历的一切”。

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