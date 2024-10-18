全球天主教徒增长至13.89亿人

为庆祝世界传教节，宗座传教善会整理并发表了年度统计报表，呈现全球天主教会的现况：与前一年相比，天主教徒人数有所增长，终身执事和平信徒传教员人数也在攀升，要理教员人数则略有下降。

（梵蒂冈新闻网）孟加拉伯里萨尔教区主教罗扎里奥（Emmanuel Rozario）今年5月份在达卡圣神大修院祝圣了8名执事，称他们为「地方教会的栋梁」，因为执事「秉持忠信和爱去宣讲福音、服务穷人」。早在2019年，非洲南部的主教们就发表了有关培育终身执事的新指南，承认他们为教会的使徒工作是一项「重要的财富」。终身执事人数在全球范围的增长是教会统计报表的一大特征，宗座传教善会旗下的《信仰通讯社》在10月20日世界传教节即将来临之际，发表了该机构整理的统计数据。

这份年度报表提供了全世界天主教会的整体概况，包括与过往数据的比较，以便于分辨出教会发展的趋势及潮流。

《信仰通讯社》指出，其统计数据摘自《教会统计年鉴》2022年12月31日修订本，并在括号中标出了与前一年同期，即2021年12月31日相比的数字变化、增加（+）及减少（-）。

以下内容取自《信仰通讯社》：

世界总人口

二O二一年十二月三十一日，世界总人口为7,838,944,000，与上年同期相比增加了53,175,000。除欧洲外，全球五大洲其它大陆均有所增长。其中涨幅最大的仍首推亚洲 + 29,139,000、非洲 + 15,861,000、美洲 + 8,275,000、大洋洲 + 417,000；欧洲 – 517,000（比上年更为明显，前一年同比减少了 224,000 人）。

世界天主教徒人数

截止到二O二一年十二月三十一日的世界天主教徒人数为1,389,573,000，与上年同期相比增加了13,721,000。世界五大洲除欧洲（- 474,000）外，其它各大陆均呈增长。全球其它地区增长情况分别为：非洲+ 7,271,000、美洲+ 5,912,000、亚洲+ 889,000、大洋洲+ 123,000。

总的来看，天主教徒占世界人口总数的17.7%，略有增加，增幅为0.03。全球五大洲各地增减情况与上年同期相比不明显。

每名司铎平均负责管理的居民

今年，全世界各地每名司铎平均负责管理的居民数量也增加了，总计增加了126人，上升到15,682人。全球五大洲中，美洲（+ 81）、欧洲（+ 45）、大洋洲（+ 241）；非洲（- 527）和亚洲（- 296）.

普世教会中每名司铎平均负责管理的天主教徒人数增加了35人，总数增至3,408人。全球五大洲除亚洲（-21）、非洲（-24）外，全部呈现增加趋势，各地变化情况分别为：大洋洲+ 66、美洲+58、欧洲 + 28。

牧灵区和传教站

与上年同期相比，牧灵区仅增加了6个。目前，总数达3,036。非洲增加了6、美洲增加了1个；亚洲减少了2个。其它大陆与上年同期持平，即欧洲761、大洋洲81。

据最新统计，全世界共有126,549个传教站。拥有固定神职人员的传教站总计2,534，与上年同期相比减少了707个。除欧洲（+5）和非洲（+6）增加外，其它大陆均减少，美洲最为显著（- 662）、亚洲（- 56），大洋洲与上年持平。

没有固定神职人员的传教站共计减少了6,841个，目前总数达124,015个。除大洋洲与上年持平，即842，其它均减少，亚洲（-3,963）、美洲（- 2,071）、非洲（- 796）、欧洲（- 12）。

主教

普世教会主教人数增加了13位，目前总计5,353位。其中教区主教人数增加了19人、修会会士主教减少了6人。目前，教区主教共计4,174位、修会会士主教共计1,179位。

教区主教增加的有亚洲（+10）、非洲（+ 8）、大洋洲（+ 2）。而减少的为美洲（- 9）、欧洲 - 6。全球修会会士主教减少的有美洲（- 9）、欧洲（ - 3）、大洋洲（- 1）；增加的为非洲（+ 7）和亚洲（+1）。

司铎

普世教会司铎人数总计407,730人（- 142人）。欧洲再次居首，减少了 – 2,745、美洲- 164。和去年一样，增加的有亚洲+ 1,160、非洲+ 1,676。继去年略有增加后，大洋洲今年再度减少 - 69。

教会教区司铎人数减少439人，总数为279,171。今年欧洲 – 1,924、大洋洲（- 13）。其他大陆均有所增加：非洲 + 814、亚洲 + 547、美洲 + 137。

修会会士司铎人增加了297人，目前总数为128,559人。增加的有亚洲（+ 613）、非洲（+ 862）；减少的为美洲（- 301）、大洋洲（- 56）、欧洲（- 821）。

终身执事

普世教会各教区终身执事人数增加了974人，总计达50,159人。各大陆中，欧洲（+ 267）、非洲（+ 1）、亚洲（+ 15）；美洲减少了308、大洋洲- 1。

全球教区终身执事人数增至49,535人，全球共增加了960人。除非洲与上年持平，保持457外，其它各地均呈增长趋势：美洲（+ 697）、欧洲（+ 255）、亚洲（+9）。而大洋洲略有减少（- 1）。

修会中终身执事人数为615人，与上年同期相比增加了14人。其中，非洲增加（+ 1）、亚洲（+ 6）、欧洲（+ 12）；减少的为美洲（- 5）。大洋洲与上年同期持平。

修士和修女

全球修士数量减少了360人，总计达49,414人。除美洲（+ 27）、亚洲（+ 251）增加外，其它地区减少情况如下：非洲（- 299）、欧洲（- 382）、大洋洲（- 27）。

全球修女人数继续呈减少趋势（- 9,730），目前总计599,228人。各地分布情况如下：增加的为非洲（+ 1,358）和亚洲（+ 74）；减少的欧洲（- 7,012）、美洲（- 1,358）和大洋洲（- 225）。

在俗团体

全球在俗团体中，男性成员共610名，与上年同期相比全球性增加了17人。减少状况分别如下：美洲（- 9）、欧洲（- 1）；而增加的是非洲（+ 18）、亚洲（+ 9）；大洋洲保持不变。

女性成员减少了733人，总计18,955人。本年度增加的只有亚洲（+ 29）；其他大陆均减少：非洲 - 80、大洋洲 – 48、美洲 - 79、欧洲- 497。

平信徒传教士

全球平信徒传教士人数共计413,286人，共增加了2,837人。各大陆增加情况分别为美洲 + 3,401、非洲+ 94、大洋洲 + 7；欧洲 - 467、亚洲 - 198。

全球传教员人数减少了28,070，总计2,849,582。减少的是亚洲- 16,951、美洲（- 16,010）、欧洲（- 14,541）、大洋洲（- 121）；增长的仅为非洲（+ 19,553）。

教区和修会大修生

上年同期相比呈减少趋势。目前，全球教区和修会大修生人数总计108,481名。而去年为总计109,895名。其中增加的只有非洲+ 726和大洋洲 + 12；减少的是美洲（- 921）、欧洲（- 859）、亚洲（- 375）。

教区大修生共计64,908人，与上年同期相比减少了1,645人。此外，教区修生人数增加的有非洲（+ 282）、大洋洲（+ 4）；减少的有美洲（- 864）、亚洲（- 417）、欧洲（- 650）。

修会大修生人数增加，目前为43,573人（+ 231）。增加的有非洲（+ 444）、亚洲（+ 45）、大洋洲（+ 8）。减少的为欧洲（- 209）、美洲（- 57）。

教区和修会小修生

全球教区和修会小修生人数减少了553人，目前总计95,161。但非洲增加了（+1,065）；减少的为美洲 – 475、大洋洲 – 12、欧洲 – 153、亚洲- 978。

教区小修生共计72,462人（- 339）、修会小修生人数为22,699人（- 214）。

和去年一样，除非洲（+ 929）外，全世界教区修生人数均呈减少：大洋洲（- 5）、欧洲（- 184）、美洲（- 387）、亚洲（- 692）。

修会小修生人数欧洲（+ 31）和非洲（+ 136）增加；其它大陆减少：美洲（- 88）、亚洲（+ 286）、大洋洲（- 7）。

教育领域

在全球教育领域中，教会在全球共开办了74,322所幼儿园，招收7,622,480名学生；102,189所小学校共招收35,729,911名学生；50,851所初中共招收20,566,902名学生。此外，还有2,460,993名高中生和3,925,393名大学生在教会开办的高中和大学中就读。

社会公益及慈善机构

天主教会在全球开办的社会公益及慈善机构共计102,409所。其中5,420所医院；14,205家诊所，其中绝大部分在非洲（1,604家医院、5,172家诊所）、美洲（1,392家医院、3,433家诊所）；525所麻风病院主要集中在亚洲（260）和非洲（205）。15,476所老人院和慢性病、残疾人中心，主要集中在欧洲（8,336）。8,874所孤儿院，多集中在亚洲（3,013）、欧洲（2,363）；10,589所儿童乐园；10,500所婚姻咨询中心。3,141所教育和社会再教育中心，其中绝大部分在美洲（1,391）；33,677所其它类型机构，主要分布在美洲（13,582）和欧洲（15,384）。

全球隶属圣座福音传播部初传和新地方教会部所辖教省

全球隶属圣座福音传播部初传和新地方教会部所辖教省（教省、总主教区、教区、隐修院、宗座代牧区、宗座监牧区、享有特殊权利的传教区、自治监督区、宗座署理区、随军司铎）共计1,123个，与上年同期相比增加了两个。绝大部分集中在非洲（525）、亚洲（481）；接下来为美洲（71）、大洋洲（46）。

附录：二十五年来的变化分析（一九九八至二O二二）

圣年来临之际，为了帮助读者进一步了解近二十五年来天主教会在世界及传教工作领域的状况，特别是相关统计资料的变化趋势，本社除一如既往地整理了统计档案材料外，今年还发表附录，总结了从一九九八年至二O二二年这二十五年间收集的有关数据。个中涉及全世界天主教人口、司铎人数、男女修会会士人数及领洗人数。

根据一九九八年至二O二二年期间收集整理的数据，显而易见的是全球天主教徒人数一直稳步增长。从百分比的角度来看，天主教徒人数揭示了十分重大的意义：一九九八年，世界人口的17.4%为天主教徒。最新统计资料中，天主教徒占17.7%。二O一四年，这一百分比一度达到小高峰（17.8%）。自二O一五年起，一直保持不变。

另一个重要数字涉及司铎人数。二十五年来，全世界司铎总数从404,628人增加到407,730人。而修会会士司铎和修女人数则有所减少。事实上，在此期间，修会会士司铎人数从未超过60,000人；修女人数也呈同样的下降趋势，从一九九八年的814,779人下降到了二O二二年的559,228人。

尽管天主教徒人数不断增加，但全球范围内领洗人数却在减少。从一九九八年的17,932,891人降至二O二二年的13,327,037人。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html