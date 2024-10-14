意大利亚西西主教：禧年圣人卡洛·阿库蒂斯重燃希望

意大利亚西西教区教区索伦蒂诺主教10月12日在方济各脱衣朝圣地，主持真福阿库蒂斯纪念日弥撒，也为其封圣撰写了新的祈祷经文。同时，圣体奇迹展览已在主教府开幕，并将持续到11月中旬。

(梵蒂冈新闻网)“在脱衣朝圣地，我们纪念方济各卸下衣衫，直到一丝不挂，为表明耶稣是他的‘万有’，并轻简、没有牵挂地执行托付予他的‘修复教会’的使命。至于阿库蒂斯，他甚至蒙召卸下生命与青春去和耶稣一同工作，但不是在尘世，而是从天上从事一份美妙至极的工作，有如圣德、喜乐及圆满生命的网红”。这是意大利亚西西教区索伦蒂诺（Domenico Sorrentino）主教10月12日星期六在亚西西脱衣朝圣地的圣母大殿，主持卡洛·阿库蒂斯（Carlo Acutis）纪念日弥撒时，在讲道中所说的。

关于真福阿库蒂斯的封圣

索伦蒂诺讲到：“天主上智的圣意是在几个月内即将展开的禧年期间宣扬他的圣德并册封他为圣人。因此，卡洛很快就会是‘圣’卡洛了。但这个头衔并不是要把他推向一个难以企及的高天。相反，我们会继续感受到他，就像朋友的感觉一样，就那么简单。主教补充说，出于这个原因，“我想，为册封大典，撰写一篇新的祈祷文来表达出他的特征，这样很好。我们从今以后就可以诵念这篇祈祷文了”。

卡洛圣体奇迹展

为纪念真福卡洛·阿库蒂斯瞻礼日，其中一项活动是瞻礼前夕10月11日在亚西西教区主教府内揭幕的圣体奇迹展。该奇迹展是由真福卡洛生前所构思并创作的。该展览向公众开放直至11月中旬，开放时间是每天上午10点到下午6点。

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