雅鲁培神父列真福品案完成教区阶段的程序

教宗罗马教区代理主教雷纳总主教11月14日将主持礼仪，结束雅鲁培神父列真福品案教区阶段的程序。

（梵蒂冈新闻网）罗马教区完成了耶稣会第28任总会长雅鲁培（Pedro Arrupe Gondra）神父的列真福品案的调查工作。11月14日将举行礼仪，结束对这位天主忠仆的生平、德行、圣德声望及标记进行调查的阶段。礼仪将由教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）总主教主持，负责调查工作的教区法庭的成员出席。

雅鲁培神父1907年11月14日生于西班牙毕尔巴鄂，在马德里完成医科学业，其间有意成为耶稣会士的圣召得以成熟。1927年，他进入耶稣会开始初学，培育结束后被派往日本传教。后来，他在广岛担任初学导师，亲身经历了1945年8月6日的原子弹灾难。为了帮助当地人民，他将初学院改为战地医院，由于受过医学培育，他能够帮助许多受伤的人。这个经验给他留下深刻的记忆。

雅鲁培神父于1965年当选为耶稣会总会长，陪伴耶稣会经历梵蒂冈第二届大公会议带来的巨大变革：教会面对革新的巨大努力也反映在耶稣会的生活和工作中，他们必须询问自己在这巨大变革的时代，上主要他们做什么。雅鲁培神父最惦念的问题是关注卑微的人：在他的任期内，耶稣会重新诠释其使命，选择为信仰服务和促进正义。他尤其关注难民，要求整个修会回应这项挑战。

在雅鲁培神父的促成下，耶稣会难民服务社（JRS）如今在世界许多地方展开工作，在意大利有阿斯塔里中心（Centro Astalli）。1981年夏天，雅鲁培神父因心脏病发作导致瘫痪并失去语言能力。离任后，他于 1991 年安息主怀。在长时间的患病期间，他为自己领导了30多年的修会祈祷。他的列真福品案于 2019 年 2 月 5 日开启。

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