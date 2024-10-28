援助苦难教会组织：世界各地遭迫害的基督徒人数增加令人不安

援助苦难教会组织的报告指出，过去两年，世界上遭迫害的基督徒人数在增长。

（梵蒂冈新闻网）因信仰受迫害者“人数比以往任何时候都多”。援助苦难教会基金会在一份名为《受迫害和被遗忘？2022-2024年基督徒因信仰遭受压迫的报告》证实了这一点。这份报告分析了过去两年，从2022年8月到2024年6月的数据， 10月22日在英国议会介绍了该报告的最新版本。

援助苦难教会组织解释道，这项研究是在从拉丁美洲到远东地区的18个国家进行的。报告的一个重要部分是由因宗教原因遭受攻击的人的见证，以及一些有关事件的详细描述组成的。这些资料都是援助苦难教会组织通过与各国本地人的联系而获得。该组织在其网站上介绍这份报告时写道，“针对基督徒的宗教暴力的增加比以往任何时候都高”。援助苦难教会组织指出，这一点在由其他机构，比如由皮尤研究中心进行的调查中也很明显。

援助苦难教会组织国际执行主席林奇（Regina Lynch）接受本新闻网采访时说，援助因自己的信仰而遭受迫害的人不能被认为是教会的一项可选择的工作。“该当采取有助于世界各地遭迫害的基督徒的行动，不仅是为了捍卫基本人权和尊严，而且也是关怀那些因信基督而遭受迫害的人”。

林奇指出，“作为宗座基金会，我们遵循教宗方济各的指示，他经常呼吁关注这事。最近一次，他在今年8月24日强调，基督徒要关怀信仰内的弟兄姐妹，特别是那些遭受不公正、虐待和仇视的人”。林奇强调说，援助苦难教会组织以三种方式提供援助：物质援助、祈祷、收集和传递有关世界各地基督徒的情况的讯息。

在这份报告中，也提到针对信徒的不同方式的迫害。进行迫害的有国家和公共机构，也有私人团体，包括宗教极端份子和犯罪团伙。所提及的干预和迫害方式包括：越来越多以亵渎罪名而逮捕其他宗教信徒、毁坏或没收其他宗教的礼仪场所、强迫其他宗教信徒改教或对他们施以逼婚、恐吓和绑架等手段。

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