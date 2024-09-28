鲁汶大学：历史最悠久的天主教学府

鲁汶大学根据语言的不同分为两所大学：荷兰语鲁汶天主教大学和法语鲁汶天主教大学，2025年庆祝建校600周年。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各在比利时访问期间，分别与荷兰语鲁汶天主教大学及法语鲁汶天主教大学的教员和学生们会面。鲁汶天主教大学是欧洲历史上最悠久的大学，目前已开始一系列活动，庆祝建校600周年。

鲁汶大学是欧洲低地国家最古老的大学，也是世界上现存最古老的天主教大学。1425年12月9日，应鲁汶市的请求，在布拉邦公爵（Duca di Brabante）若望四世（Giovanni IV）和该城神职界的支持下，玛尔定五世教宗颁布《不朽的智慧》（Sapientie immarcessibilis）诏书，创建了这所大学。最初，该大学设有四个学院：人文科学学院、教会法学院、民法学院和医学院。1432年，教宗批准增设神学院。

大学成立仅一个多世纪后，在校学生就已达到大约2,000名，并涌现出了一些著名人物，其中有人文主义者德西德里奥·伊拉斯谟(Desiderio Erasmo)，他在鲁汶呆了几年，为这所年轻大学的发展做出了贡献。他负责发行多默·莫尔(Thomas More)的名著《乌托邦》（Utopia），该书于1516年在鲁汶出版。1517年，伊拉斯谟在鲁汶也参与了“三语学院”的建立，即是“欧洲新知识学校”，旨在学习和研究希腊语、拉丁语和希伯来语。

鲁汶大学致力于天主教对宗教改革的回应，但在法国大革命时期，于1797年被关闭，1834年，比利时主教们重建了鲁汶大学。1914年德国入侵比利时，该大学的著名图书馆被德军烧毁。之后，于1921至1928年间，在美国和其它许多国家的资助下，图书馆得以重建。不幸的是，在1940年德国入侵期间，图书馆再次被摧毁。二战结束后，图书馆得以再次重建。

1968年之前，鲁汶大学一直是统一的大学实体，后来根据语言的不同分为两所大学：一所是位于鲁汶的荷兰语鲁汶天主教大学，另一所是位于新鲁汶(Louvain-la-Neuve)的法语鲁汶天主教大学，新鲁汶位于鲁汶西南偏南约24公里处。

现今的鲁汶大学选择面向国际的科学发展方向。大学的研究中心迅猛发展，学生数量也快速增长。该大学有超过60,000名学生，分布在鲁汶市内外的各个校区，加上大学医院，总计有近10,000名员工。作为欧洲主要的研究机构之一，毫无疑问，鲁汶大学被视为众多领域的全球参与者之一。基于基督信仰对人类与世界的观点，鲁汶大学的使命是将自己呈现为一个公开讨论社会、哲学与伦理问题的场所，以及提供社会团体批判性意见的中心。在2024至2025学年度，荷兰语鲁汶天主教大学和法语鲁汶天主教大学将透过展览、讨论会、和会议，以及其它类型的活动庆祝建校600周年。

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