无染原罪圣母婢女会的使命：令神恩在时代挑战中具有意义

无染原罪圣母婢女会在乌克兰为阵亡将士的母亲和遗孀提供心理治疗和支持，照顾阵亡士兵的遗孤，以竭力治愈战争创伤。修女们在防空警报不断响起、有被导弹击中威胁的城市开展事工，但没有一个人表示过希望前往更安全的地区。

万迪奇 (Emilia Vandych) 修女

近132年来，乌克兰天主教希腊礼教会的无染原罪圣母婢女会（Congregazione delle Suore Ancelle di Maria Immacolata）始终践行著联合创办人之一真福吉奥萨法塔·霍尔达舍夫斯克（Giosafata Hordashevska）发起的使命，并一直秉承著她的主要信念：“在最需要的地方服务”。



“希望之桥”

为了回应当今世界的挑战，修女们集中精力支持生活在困难之中的家庭。她们在乌克兰开展了两项社会方案。值得一提的是，23年来修女们一直在实行“希望之桥”项目，现在正帮助著超过100名儿童。从这项倡议的开始至今，修女在恩人的支持下已经援助了超过300名儿童。修道院里开设了13个“希望之桥”中心，修女们在那里负责孤儿以及多子女贫困家庭儿童的灵性需求。修女还给孩子们上要理课，并组织了一系列朝圣活动。她们从事的服务项目数不胜数，其中还包括为儿童提供精神支持、物质和社会援助。

“希望之家”

利沃夫的“希望之家”项目中正在开发著另一个社会服务领域，该项目致力于帮助和支持社会弱势群体：失去父母（包括因战争而失去父母）的孤儿、境内流离失所者、多子女的贫困家庭、生活艰辛的家庭和处境艰难的女学生。这所弱势者之家的第一批住户是从2014年顿巴斯战争中逃离出来的有孩子的家庭。2022年大规模入侵乌克兰伊始，“希望之家”成了境内流离失所者的庇护所。

针对战争遗孤的项目

由于俄军在乌克兰进行大规模的侵略，无染原罪圣母婢女会将她们的事工转向了帮助战争中阵亡军人的遗孤，这一项目得到了波兰圣母婢女会（le Suore Ancelle di Maria della Polonia）和恩人的支持。迄今为止，该项目已经惠及120名儿童。这的确是一项繁重的工作，它需要修女们深入寡妇和孤儿的家庭，为真正有需求的人带去灵性支持。该项目负责人德罗兹（Anna Drozd）修女介绍道，波兰和乌克兰的圣母婢女会共同支持著失去丈夫的寡妇和失去父亲的儿童，并向他们提供了各项援助：食品、衣服、药品、基本必需品和家庭用品。修女还为儿童们组织了旅行，以帮助他们感受到一些童年的快乐，并鼓励孩子们与同龄人交往，结交新朋友和同伴。这一为战争中成年士兵的家庭提供援助的项目已在乌克兰多个城市开展。

无染原罪圣母婢女会为阵亡将士的母亲和遗孀提供心理治疗和支持，以竭力治愈战争创伤。修女们认真倾听需要帮助者的心声，而最重要的便是为战争受害者及其家人祈祷。修女们还为不同信仰和教派的人提供灵性和心理支持以及各种援助，以侍奉临在于每个人身上的基督。

军人的灵性陪伴

一些修女可以前往前线，其中克兰扎（Tadeia Klanza）修女探访了战斗人员，为士兵和随军司铎提供了多项帮助。另一位修女是职业治疗师，帮助利沃夫州特拉斯卡韦茨（Truskavets）的士兵进行康复治疗。

坚持不懈地服务

对于无染原罪圣母婢女会而言，在乌克兰继续开展战前事工和祈祷非常重要，这体现出她们坚决且随时愿意应对当今的挑战。在这种困难的情况下，乌克兰天主教希腊礼教会的无染原罪圣母婢女会继续与她们的人民在一起，分担悲伤、痛苦和损失，为受苦受难的人拭去眼泪，声援那些需要帮助的人，培育坚韧和勇气，在黑暗占据的地方带去光明。

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