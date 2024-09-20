耶稣圣心护理病人会修女：在东帝汶扩大照顾残疾人士的使命

耶稣圣心护理病人修女会的修女们于2019年抵达东帝汶，4年后她们开设了一间精神心理健康中心。修女们深信，为能达到关心当地人民、他们的文化和需求的目的，开设一间心理健康中心是必要的。能有机会为需要心理治疗的人服务和改变他们的生活，修女们衷心感恩。

贝尼托（Isabel Santamaría Benito, HSC）修女

耶稣圣心护理病人修女会的马丁斯（Isabel Martins）修女，自青少年时就梦想成为一名传教士。对她来说，“成为传教士意味著去遥远的地方，远离我最爱的人，这样就可以将自己更多地奉献给他人”。

随著时间的推移，马丁斯明白，心中期望成为传教士并不需要实际前往遥远的地方，而是要接近更有需要的人。马丁斯修女在讲述她的圣召时说：“我总是渴望关心其他文化、其他人，通过我的贫穷，将自己更多地奉献给他人，同时从他人那里得到更多，不是积累外在的财富，而是获得充实的精神生活和内心自由。”

制造新事物的召叫

马丁斯修女的梦想在她从她的院长那里得到一个消息的那一年实现了。那就是：“是的，修女可以去东帝汶，我们相信她可以是第一批派遣的修女中的一员……”马丁斯修女感谢天主的临在，感谢修会及许多从远处和近处认识的人。修女开始为去东帝汶做准备。

马丁斯修女抵达东帝汶后，开始与另外两名被派遣的修女一起工作。第一步是建立修会团体，走上街头与邻居见面，在所有的相关人士之间建立起关系。修女说：“请相信我，我们在这里就是走出去，走出去，走出去！”她们每天去探望她们的邻人，去认识患者的亲属，以及探望在远处生活的人。她们经历了艰难时刻，但并没有灰心，她们能够成为许多生活于社会边缘的人希望的标志。

修女们抵达东帝汶4年后，即在2023年8月，她们开设了一间精神心理健康中心，这是一个帮助早期诊断的地方，在该中心可以进行筛查和治疗的咨询，对确诊患者进行随访，减少精神病患者的家庭蒙受耻辱，并培训新的专业人员。

天主作为的奇迹

马丁斯修女怀著学习天主谦卑的心，认识到她在东帝汶获得的富饶。修女讲述她在这个亚洲国家的经历时说：“我们在许多患者的脸上看到天主。当我们坐在他们身边、拥抱他们时我们感受到这一点，我们向他们的亲属和邻居证实，尽管他们受到疾病的影响，但他们的生命依然有同样的价值和尊严。”幸运地是，尽管有些患者的病情尚不稳定，可大多数病人都已很好地融入家庭。随著治疗达到预期的效果，“小小奇迹”发生了。有更多的家庭参与，这对病患的康复至关重要。

成就与新挑战

自精神心理健康中心开设以来，修女们已治疗了72位在精神方面有问题的人，为东帝汶另外26位长者或病人送了圣体。她们所面对的最大挑战其中一个，是如何帮助更多受中心照顾的精神病患前往职业治疗服务中心，因为前往该中心很困难，并且大多数家庭无法支付交通费用。马丁斯修女反思这使命的挑战说，“我们要相信，挑战是传教使命的特色，其中大多数挑战不是不能克服的。毫无疑问，天主不会让我们孤单。当我们出门时祂在那里，当我们停下来和省思时祂在那里……”。

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