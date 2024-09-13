耶稣圣婴婢女会修女从事儿童教育工作来侍奉天主

教育儿童是耶稣圣婴婢女会的神恩。该会的修女们在非洲兴办学校，并将教会的关爱带给她们所服务的村庄和城市。

达库拉（Emmanuella Dakurah, HHCJ）修女

耶稣圣婴婢女会是个国际修会，由爱尔兰仁爱女修会的天主的婢女沃尔克修女创立。这位修女于1923年来到非洲尼日利亚，她希望通过教育来在当地传播福音和促进妇女的发展。

修女以自己的生活见证宣讲福音，她在提高当地人生活水平上作出毫无保留地奉献。数十年来，作为教育工作者的她，对医疗援助、要理传授和社会工作也努力不懈。

1931年，四名设在卡拉巴尔的圣若瑟学校的学生表示有意加入修会，这令沃尔克修女萌生了在尼日利亚创立一个本地女修会的意念。就这样，耶稣圣婴婢女会于1937年诞生了。

随后的数十年中，这个新修会不断发展，修女成员不仅是尼日利亚本地人，还有些是来自喀麦隆、东哥、加纳、 塞拉利昂、英国、肯尼亚。目前，该修会在非洲、欧洲、美洲都设有会院。

耶稣圣婴婢女会的修女们通过她们的奉献生活、团体生活、领导方式、传教活动所做的见证，来转变人们的生活。她们服务的优先选择对象是穷人、妇女和儿童。教育儿童的工作是她们各种服务中最为活跃的一项。人们称她们为“好老师”和“优秀的学校管理人”。一位修女说：“我们在孩子们身上看到耶稣。见到孩子们在知识上和在天主的爱中成长，我们满心喜悦。”修女们对儿童的培育，是道德、纪律、德行、学识数管齐下，为了帮助他们日后成为有责任感的国民。

会祖沃尔克修女曾不断叮嘱她的修女们记得“每一位教师也是一位要理教员和传教员”，修女们不负会祖的期望，在她们的学校中除了传授知识外，同时也讲授要理，是以教学、帮助学生和传授要理并重。

在加纳，人们称耶稣圣婴婢女会的修女为“学校婢女”。修女们说，“我们决心给予青少年一个思想、身体、灵修兼顾的培育，即一个全人的培育”。从幼儿园到大学，她们的培育是令学生拥有应对生活中一切挑战的能力，而不仅仅是一纸文凭。修女们也为残疾儿童开办特殊学校。这项服务令他们的父母重获希望。修女们说：“我们的工作不仅是教育这些孩子，也推动一些机构和个人捐款，用来购买孩子们需要的拐杖、轮椅、制服，也用来给孩子们交学费”。

加纳有些村庄里，有许多儿童无法进合格的学校学习。修女们特别来到这些地方服务，帮助当地青年得以靠自己的心智、思想和双手应对未来。

耶稣圣婴婢女会的修女们跟随会祖的脚步，牢记她们培育工作的宗旨，为人们提供高水平的培育。她们在儿童和青年身上看到了教会和世界的前途。

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