近距离见到教宗：我感到非常激动和兴奋

新加坡的信友们终于盼来了教宗方济各。32个堂区的大约1千名信友早已在机场等候，其中有些人在教宗抵达后还有幸与他近距离见面，这令他们无比激动和兴奋。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月11日下午抵达新加坡樟宜机场时，受到了信众的热烈欢迎。实际上，他们在那里等待了三个多小时。据《海星报》的报导，在等待中原本烈日高照的天空开始落下小雨，但丝毫不减信众的高昂情绪，反而齐声祈祷。其中的几位信友过后分享了她们的体验。

许月圆说，志工提到如果下雨就会取消迎接仪式。我们便一起大声诵念玫瑰经祈求好天气。天主果真让乌云留在天空，不许它滴下。“我成为教友33年，从没想过能这么近距离与教宗见面。我感到非常激动和兴奋，高声呼喊：‘Viva Papa！’当教宗的座车缓缓经过时，我与教宗只有一个手臂的距离。这是我这一辈子最难忘和最感动的一刻。”

得以通过这个方式迎接教宗来表达对他的感激，许佩芬感到喜乐和感恩。她说，教宗带领我们跟随基督的道路、真理与生命。他的温良、慈祥与仁爱，很自然地就打破隔阂，整合分裂，为人类的福祉与和谐尽心竭力，实践基督的爱。“教宗的到访也激励了我要在信仰和灵修方面继续成长，并与大家同道偕行，活出基督的爱”。

原本希望和教宗的近距离能够让她和教宗握手的刘嫣姿，虽然没能得偿所愿，但她说，能够面对面看到教宗，已经很喜乐。在等待时，志工让我们练习‘Viva Papa’的口号，可是看到教宗时，我却兴奋和紧张到忘记！“在欢迎的队伍里里，不同国籍的教友聚在一起，虽然彼此不认识，但有同是一家人的感觉，感到我们是个合一的教会”。

虽然三个多钟头的安检和等待，见到教宗却仅有10秒钟，但林淑满说，一切都值得。“我们都很担心教宗并为他祈祷，因为新加坡是最后一站，教宗一定极度疲惫，但他却全程微笑，并不断向信众挥手致意“。林淑满很敬重教宗，她说，在这个传媒充斥的时代，教宗的一些作风和政策常被不了解的人扭曲和炒作，但高龄的他却冷静对待，专注于他的理念并继续通过著作传达讯息。

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