新加坡信友与教宗在体育场的相遇进入倒计时阶段

教宗方济各在新加坡牧灵访问中的一项重要活动，就是于9月12日在国家体育场主持感恩祭，与当地信友见面。信友们非常期待这件盛事，早就为这个时刻做准备。新加坡《海星报》9月10日发表文章，特别描述了这个倒计时阶段。文章的标题为“教宗方济各新加坡牧灵之旅新加坡教友的最后倒数……”。

距离9月12日教宗弥撒仅剩两天，志工们在今明两天进行密集彩排，国家体育场一片热闹。教宗弥撒的大理石祭台、特为教宗方济各准备的专属座椅，以及天主教灵修中心所属的大型十字架和圣母态像等，都陆续运到体育场。

当庞大沈重的十字架被多位工作人员升起，并将耶稣苦像高挂上去时，许多人心中无限感动。十字架矗立在教宗此行座右铭的标志前面，提醒众人要在基督内合一并充满希望。

教宗弥撒筹委会主席严全明蒙席和天主教总教区礼仪委员会主席杨庆瑞神父到场为出席彩排的志工们祝福祈祷，同时挥洒圣水降福举行弥撒的大舞台、祭台、合唱团的座位区域和负责视听器材组员等等。

杨神父也是教宗弥撒礼仪总负责人，他将这次的重大活动比喻为 “国庆游行”，他指出这项任务需要来自不同行业，甚至不同信仰的许多人共同努力才能完成。

他说，礼仪用品中，主要的是根据梵蒂冈发布的规格所制作的祭台和教宗座椅。教宗新加坡牧灵之旅的主题为“合一、希望”，其标志是一个造型独特的十字架，灵感来自圣体、引导三位贤士的异星，以及新加坡国旗上的五颗星。这个标志也雕刻在教宗座椅的顶板上，并缝制在教宗的祭披和主教礼帽上。他补充说，1986 年为教宗若望保禄二世弥撒所制作的祭台，因木材受潮变质而今以大理石为替代材料。

10日和11日连续两天，筹委会属下不同岗位的志工们为迎接教会首牧的到访进行最后阶段的彩排，大家都严正以待，顺从负责人的指示，认真投入工作。

进行彩排和试音的，包括将在弥撒前后负责赞美歌曲的青年音乐团队，及带领会众齐唱教宗新加坡牧灵之旅主题曲：“One Church, One People” 的方济会士叶国祥神父等人。

弥撒中300名送圣体员之一的林建源兄弟（耶稣君王堂）告诉《海星报》，他很高兴能够再次在教宗弥撒中服务。1986年当教宗若望保禄二世到访新加坡时，他在合唱团献唱。他说，体育场的场地很大，梯级多且高，因此申请成为送圣体员的首要条件是身体健康，步伐稳健。堂区的送圣体员多数是年长者，较难执行任务，因此这次他选择了这项服务。“弥撒当天，我们每个送圣体员会分配到大约150个圣体，在安排好的区块分送给教友，时限不超过15分钟。”

考虑到教宗年事已高，不宜在弥撒中久坐等待，除了送圣体的时限，委员会也贴心安排在11日举行一台弥撒，祝圣圣体，以免在12日弥撒当天需费时将圣体交到圣体员手中。

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