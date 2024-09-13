9月13日 常年期第二十三周星期五

金口圣若望主教（圣师）（纪念） 格林多前书 9:16-19,22-27 圣咏 84[83]:3,4,5-6,12 路加福音 6:39-42

一个手提电话就可提供网络、影片和聊天功能，大大方便了现代人，却又那么容易令人分心。我们可怎样将精神集中？

圣保禄心中有团火，有个清晰的目标 — 我传福音是不得已的事（参阅格前9:16）。他「长期苦练」，为让自己全神灌注于最重要的 — 耶稣。

路加福音第六章记述耶稣提到专注和方向。一个瞎子不能给另一个瞎子领路，否则二人都会失去方向。唯独靠著耶稣作向导，才是最佳方法。当我们集中注意耶稣，就有能力活现真福八端的精神（路6:20ff），就能爱我们的仇人（路6:37ff），也能分辨好与坏（路6:43ff）。这过程并不容易，甚至可以是痛苦的。但耶稣会帮助我们看到自己眼中的「大梁」，即禁锢我们的盲点。祂亦会教我们看清楚并集中注意甚么是重要的。

金口圣若望渡过了两年独居、斋戒和熟读福音的刻苦生活。这过程相当困难，但结果却让他口才

了得，吸引人听他讲道。他的证道具说服力，使人

转化，因为他让人经验到耶稣的智慧、亲切和慈悲。

主耶稣，在一片混乱当中，请祢教我常能注目于祢。请作我的向导吧！

内容来源取自《和平月刊》

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