9月12日 常年期第二十三周星期四

格林多前书 8:1-7,11-13 圣咏 139[138]:1-3,13-14,23-24 路加福音 6:27-38

今天的福音邀请我们应当慈悲：「你们应当慈悲，就像你们的父那样慈悲。」

天主是爱，是祂先爱了我们，是祂慈悲地对待了我们。我们藉著那些爱我们的人，经验著这份爱与慈悲。天主的爱让我们为生命中所经历的一切而感恩，因为主的手时常在各种境况中呵护著我们。由于这份爱，我们把自己交付在天主的手中，并深深地相信祂会照料生命中的一切。同时，我们也学习分享从主那里经验到的慈悲与爱情，无论是我们喜欢的，还是不喜欢的，甚至包括我们如何慈悲地对待别人和自己。主的慈悲是为所有人的。我们爱，是因为我们被爱著。拥有主的爱，胜过一切。天主的慈悲是我们爱的动力。当我们变得慈悲时，天主子女的身分便会在我们内加强，我们也愈相似天父。谨让我们乞求天主的慈悲在我们和他人身上不断地彰显。

主，耶稣，祢彰显了父的慈悲，求祢不断加深我们对祢的慈悲体验，好使我们也慈悲地对待自己和周围的人。

内容来源取自《和平月刊》

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