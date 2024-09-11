9月11日 常年期第二十三周星期三

格林多前书 7:25-31 圣咏 45[44]:11-12,14-15,16-17 路加福音 6:20-26

今天的福音邀请我们注视天上的赏报：「看，你们的赏报在天上是丰厚的」。

我们每个人活在现世，经历著不同的艰难。无论是内在生命的饥饿，还是外在生活的艰苦，我们都可在耶稣身上找到意义；因为耶稣经历了苦难和死亡，进入了祂的光荣，祂也会引领我们进入那永恒的生命。我们的哭泣将要变为欢笑，饥饿要得饱饫，并与耶稣一起活在天国里。

因为耶稣基督，我们注视永恒的生命；因为耶稣基督，我们在苦难与困境中找到意义，化苦为乐。耶稣基督是生命的方向，是生命的中心。没有耶稣基督，生命是枯萎的，没有重心的。谨让我们乞求耶稣进入我们的生命，点燃我们对祂的渴望，并让祂成为生命的中心。

主，耶稣，祢是永恒的生命，求祢燃起我们对永恒生命的渴望，使我们在现世的艰苦困难中，体验永恒的祢。

内容来源取自《和平月刊》

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