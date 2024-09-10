9月10日 常年期第二十三周星期二

格林多前书 6:1-11 圣咏 149:1-2,3-4,5-6,9 路加福音 6:12-19

耶稣彻夜向天父祈祷，然后拣选了十二位宗徒，并以祂无限的慈悲和力量治愈了群众。这段福音经文中的每一个细节都充满智慧，值得我们细细品味和默想。

人往往看的是现在，对人对事都是如此，但天主却不一样，祂看到我们的未来和可能性。正因为如此，祂拣选了十二位来自不同背景的宗徒。他们中有渔夫，有税吏，也有热诚者；性格各异，也有缺点。但耶稣看到了他们的潜力，拣选他们成为福音的传播者。

这提醒我们，天主的智慧远超我们的理解，祂使用每个人的特质来成就祂的工程。我们可能会感到自己不足或不配，但只要我们信赖天主，祂自会引领，并会赋予我们力量去完成祂所委托的。天主晓得我们的有限，但只要我们愿意交付自己，祂一定会将我们塑造成中悦祂的工具。

主，求祢赐给我们智慧，让我们不但看到现在，也能怀著爱与慈悲，看到未来，在信赖中成就一切。

内容来源取自《和平月刊》

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