9月9日 常年期第二十三周星期一

格林多前书 5:1-8 圣咏 5:5-6,7,12 路加福音 6:6-11

耶稣的人性，是良善心谦；同时，祂也是真诚的。这种真诚并非虚假或幼稚，而是发自神性的美善，让祂能以纯净的心，辨别出真假善恶，并敢于面对挑战。祂的态度没有攻击性，却坚持对真理与圣善的信靠，勇敢地面对那些显然是在攻击祂的人。那些人既然已经对祂起了反感和嫉妒，便开始「寻隙控告祂」。耶稣看清了他们的意图，却没有急躁，而是平静地质问他们问题的根本，并用行动来告诉他们：你们所关心的不是人，是「自我为义」的规条。

或许，他们以为耶稣故意以治病的行动来羞辱他们。所以，从头到尾，他们都是在关注著自我（以及自我认为对的事），以至于竟然忽视了耶稣所显的，一个如此明显的奇迹。他们因自我受到威胁而狂怒填胸，错过了对天主的仁慈大能发出惊奇。我们都被邀请，再一次体会耶稣的心意：祂所关注的是生命。若因为遵守规条而害了或忽视了人命，那无疑是作恶而非行善。

上主，求祢常以正义引领我。

内容来源取自《和平月刊》

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